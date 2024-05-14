ДНК. Свої-3 выпуск 10 и 11: война и желание знать свои корни

Війна оголює бажання знати своє коріння: подробиці 10 та 11 випуску «ДНК. Свої»-3
14.05.2024
«ДНК.Свої»-3 выпуск 11: Продолжение поисков отца штурмовика Александра
«ДНК.Свої» 10 выпуск: найдет ли военный Александр своего родного отца, которого раньше никогда не видел?
Проєкт «ДНК. Свої» допоміг матері-одиначці дізнатися долю коханого, який пішов на війну і зник: подробиці 9 випуску
Світ має знати про злочини росії проти України. Ведуча СТБ Тетяна Висоцька наголосила на важливості роботи журналістів під час війни
«ДНК. Свої»-3 выпуск 9: Три удивительные истории любви людей, не потерявших надежду на жизнь в условиях войны
У 8 випуску «ДНК. Свої» допоміг людям, які провели своє дитинство в інтернаті, знайти рідних та дізнатися правду