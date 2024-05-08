«ДНК.Свої»-3 выпуск 11: Продолжение поисков отца штурмовика Александра

В это воскресенье, 12 мая, в 21:50 в эфире телеканала СТБ украинцы увидят продолжение трогательных историй о военнослужащем Александре, который разыскивает биологического отца, общественного активиста Ярослава Колодия, который просит найти могилу замученного россиянами своего дедушки мать и двоюродный брат.

На прошлой неделе студию проекта посетил военнослужащий Александр. Мужчина уже полтора года защищает Украину, но его желание найти родного отца, которого он никогда не видел. не угасло. Он обратился к команде проекта «ДНК.Свої» с просьбой найти своего биологического отца. Ибо мать и другие родственники наотрез отказываются что-либо рассказывать об отце. Единственное, что ему удалось узнать – это имя, однако другие говорят, что это не он.

Удастся ли все же журналистам проекта найти родного отца Александра? И сколько еще конвертов с тестом-ДНК откроет ведущая Татьяна Высоцкая? И кто эта загадочная женщина, приехавшая подтвердить с ним родство?

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Вторая история и не менее интригующая о военнослужащем Виталие из Запорожской области, который надеется отыскать свою двоюродную сестру по просьбе родной тети. Виталий обратился к команде проекта, надеясь, что они помогут родной тете отыскать дочь. Напомним, что по словам Виталия, из-за сложных отношений с отцом Любы, с которым девочка росла, его родная тетя не видела дочь более 20 лет. В первой части программы женщина отметила, что свекровь отобрала у нее дочь и заставила подписать бумаги об отказе от родительских прав.

Почему свекровь отобрала дочь у женщины и заставила ее подписать бумаги об отказе от родительских прав? Чем же закончится встреча матери и дочери после 20-летней разлуки?

Video: ДНК. Свої 3 сезон: история 11 выпуска от 12.05.2024 11 выпуск проекта ДНК. Свої 3 сезон – продолжение поисков отца штурмовика Александра. Не пропустите 11 выпуск ДНК. Свої 3 сезон от 12.05.2024

Не пропустите все подробности уже в это воскресенье, 14 мая, в 21:50 на любимом телеканале СТБ.

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