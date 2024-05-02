ДНК. Свої-3 выпуск 9: найти возлюбленного военного, с которым потеряла связь полтора года назад

Проєкт «ДНК. Свої» допоміг матері-одиначці дізнатися долю коханого, який пішов на війну і зник: подробиці 9 випуску
02.05.2024
«ДНК.Свої» 10 выпуск: найдет ли военный Александр своего родного отца, которого раньше никогда не видел?
Світ має знати про злочини росії проти України. Ведуча СТБ Тетяна Висоцька наголосила на важливості роботи журналістів під час війни
«ДНК. Свої»-3 выпуск 9: Три удивительные истории любви людей, не потерявших надежду на жизнь в условиях войны
У 8 випуску «ДНК. Свої» допоміг людям, які провели своє дитинство в інтернаті, знайти рідних та дізнатися правду
«ДНК.Свої»-3 выпуск 8: Интернатное детство, оставившее свой след в жизни каждого героя
Тест на правду. Проєкт «ДНК.Свої»-3 встановив батьківство дитини загиблого військового у 7 випуску