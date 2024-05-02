«ДНК.Свої» 10 выпуск: найдет ли военный Александр своего родного отца, которого раньше никогда не видел?

В это воскресенье, 5 мая, в 21:50 на телеканале СТБ украинцы увидят истории героев, ежедневно рискующих своей жизнью ради Победы. Они выходят на поле боя, лицом к врагу, с бьющимся сердцем в ритме войны. Их руки держат оружие, а глаза полны отваги и решительности. Они не ищут славы или признания, но отдают свою жизнь ради свободы.

В команду проекта «ДНК.Свої» обратился военнослужащий Александр, разыскивающий биологического отца. Человек никогда не знал и не видел его. Александр говорит, что ежедневная опасность как никогда обострила желание найти родного отца.

Больше по теме: Татьяна Высоцкая: Эмпаты очень важны для таких социальных проектов как «ДНК.Свої», но в то же время это ловушка для таких, как я

Вторая история рассказывает о военнослужащем Виталии из Запорожской области. Парень также служит в рядах ВСУ и находится на передовой. Он просит журналистов «ДНК. Свої» отыскать его двоюродную сестру по материнской линии, которая, скорее всего, может находиться на оккупированной части Запорожской области. Виталий обратился на программу по просьбе ее матери, то есть своей тети. По словам Виталия, из-за сложных отношений с отцом Любы, с которым девочка росла, его тетя не видела дочь более 20 лет.

Третье обращение поступило от общественного активиста Ярослава Колодия из Тернополя. Во время своей волонтерской деятельности он рисковал своей жизнью не раз. Ярослав просит журналистов найти могилу своего дедушки, замученного россиянами.

Video: ДНК. Свої 3 сезон: история 10 выпуска от 05.05.2024 10 выпуск проекта ДНК. Свої 3 сезон – найдет ли военный Александр своего родного отца. Не пропустите 10 выпуск ДНК. Свої 3 сезон от 05.05.2024

Не пропустите трогательные истории поиска родных уже в это воскресенье, 5 мая, в 21:50 в 10 выпуске проекта «ДНК. Свої» на любимом телеканале СТБ.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ