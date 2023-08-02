Премьера Таємниці ДНК 6 сезон – смотрите с 3 сентября на СТБ

Не пропустите премьеру нового сезона социального проекта – смотрите онлайн Таємниці ДНК 6 сезон с 3 сентября 2023 на СТБ! В новом сезоне вас ждет еще больше невероятных историй и непростых расследований. Если есть хоть малейшая зацепка, чтобы найти родных, то журналисты сделают все возможное, чтобы узнать правду. А тест ДНК расставит все на свои места. Хотите узнать, на что способна сила нашей веры? Смотрите онлайн новые выпуски проекта Таємниці ДНК 6 сезон с 3 сентября в 22 на телеканале СТБ!