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ДНК. Свої

Премьера Таємниці ДНК 6 сезон – смотрите с 3 сентября на СТБ

02.08.2023

Не пропустите премьеру нового сезона социального проекта – смотрите онлайн Таємниці ДНК 6 сезон с 3 сентября 2023 на СТБ! В новом сезоне вас ждет еще больше невероятных историй и непростых расследований. Если есть хоть малейшая зацепка, чтобы найти родных, то журналисты сделают все возможное, чтобы узнать правду. А тест ДНК расставит все на свои места. Хотите узнать, на что способна сила нашей веры? Смотрите онлайн новые выпуски проекта Таємниці ДНК 6 сезон с 3 сентября в 22 на телеканале СТБ!

Video: Премьера Таємниці ДНК 6 сезон – смотрите с 3 сентября на СТБ


Премьера Таємниці ДНК 6 сезон – смотрите с 3 сентября на СТБ

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