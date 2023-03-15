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ДНК. Свої

«ДНК. Свої»-2 выпуск 3: история невероятной учительской любви и поиска потерянных детей

15.03.2023

В 3 выпуске проекта «ДНК. Свої»-2 за помощью обратились Марина и Юлия — учительницы украинского языка. Они обе учили детей украинскому в несокрушимом Бахмуте. Теперь ищут своих, потерянных во время войны, больших и маленьких учеников. Педагоги говорят, что с началом полномасштабной войны все эвакуировались в разные уголки Украины и мира. Кроме двух школьников, которые до последнего оставались в родном городе. Что получится узнать команде проекта «ДНК. Свої»-2 о пропавших детях? И встретятся ли учительницы со своими учениками? Не пропустите в воскресенье, 19 марта, в 21:00 на СТБ.

ДНК. Свої 2 сезон: история 3 выпуска от 19.03.2023

Данил Дубов ученик 6 класса и Данил Журавлев из 10-го уже больше месяца не выходят на связь. Их родные тоже…

«Все знают, что Бахмут сейчас – самая горячая точка. Я разыскиваю ребенка — Журавлева Данилу — о котором заботилась 6 лет. Я классная руководительница. Когда с ним была связь, он находился с бабушкой в пункте обогрева. После этого на связь не выходил…», – говорит классная руководительница Юлия Муханова.

ДНК. Свої 2 сезон: история 3 выпуска от 19.03.2023

«Мой ученик Даниил Дубов уже месяц не выходит на связь. Раньше я общалась с его мамой раз в неделю, и она сообщала мне, что они живы и здоровы, брала задания… Однако со временем все исчезли. Я очень волнуюсь, знаю, что в последнее время они жили в подвале», — рассказывает Марина Жвания.

ДНК. Свої 2 сезон: история 3 выпуска от 19.03.2023

Смотрите историю невероятной учительской любви и поиска потерянных детей. Что покажет расследование команды проекта, потрясшего всех?

«Признаюсь, я не могла даже спать. Я засыпала и просыпалась с мыслью: а что с этими детьми?», — комментирует руководительница проекта Юлия Поборуева.

ДНК. Свої 2 сезон: история 3 выпуска от 19.03.2023

Напомним, «ДНК. Свої» — проект собственного производства телеканала СТБ, создаваемый мощной командой «Таємниці ДНК». Еженедельно «ДНК. Свої» проводят резонансные поиски, чтобы помочь украинцам найти родных, с которыми была потеряна связь в результате российского террора.

Съемки проекта будут продолжаться весной. Если вы ищете родных, с которыми потеряли связь из-за полномасштабной войны, — пишите на почту dnk@slm.ua или звоните по номерам горячей линии: +38(067)690–56–69, +38(067)690– 56–91.

Ведущая – Татьяна Высоцкая.

Производство — Starlight Production.

Руководитель проекта — Юлия Поборуева, директор творческой студии — Виктория Вишнякова.

Смотрите каждое воскресенье в 21:00 на СТБ.

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