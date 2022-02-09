«Таємниці ДНК»-5 выпуск 2: чем окончится самая непредсказуемая история сезона?
13 февраля в 22:10 в эфир телеканала СТБ выйдет 2 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-5. В нем мы увидим продолжение истории 29-летней Марины с Житомирщины. Девушка обратилась на проект, чтобы доказать бывшему парню, что он является отцом ее 3-летней дочери. Но в ходе программы раскрылась такая правда, которой не ожидал никто. Что же еще скрывает Марина? И кто является отцом Валерии?
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Во втором выпуске «Таємниць ДНК»-5 нас ждут новые шокирующие тайны Марины с Житомирщины. Она уверяла всех, что просто хочет внимания со стороны Алексея к дочери, но в реальности все оказалось не совсем так. В ходе программы девушку не раз ловили на лжи, и во втором выпуске все тайное наконец станет явным.
Что же еще скрывает Марина? Неужели она трижды сидела в тюрьме? Не бросит ли ее новый парень, приехавший поддержать на съемках? И кто же все-таки является отцом Валерии?
Не пропустите развязку этой истории уже в воскресенье, 13 февраля, в 22:10 на СТБ!
Video: «Таємниці ДНК»-5 выпуск 2: чем окончится самая непредсказуемая история сезона?
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