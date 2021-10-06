ДНК-тест Эдди Мерфи и его результаты

Каждое воскресенье в 22:10 на телеканале СТБ выходят новое выпуски 4 сезона проекта «Таємниці ДНК». Редакция сайта STB.UA собирает самые громкие и интересные случаи из жизни мировых звезд. Например, Эдди Мёрфи пришлось сделать ДНК-тест, когда солистка Spice Girls Мелани Браун начала утверждать, что он является отцом ее дочери. Что же показал результат – узнайте в материале.

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Солистке Spice Girls Мелани Браун пришлось доказывать отцовство Эдди Мерфи через суд, поскольку он отказывался признать себя отцом. Оскорбленная певица пообещала, что докажет отцовство актера через суд и, если потребуется, малышка Энджел Айрис пройдет болезненный тест ДНК.

Браун и Мерфи начали встречаться в июне 2006 года, спустя всего два месяца после того, как Мерфи развелся со своей женой Николь, с которой они прожили в браке 7 лет. Роман Эдди и Мелани развивался стремительно, и актер даже познакомил своих пятерых детей с семилетней дочерью Мел Финикс Ши от ее брака с танцовщиком Джимми Галзаром.

Однако в декабре, после того как стало известно о беременности Мелани, Мерфи объявил о разрыве отношений, усомнившись, что отцом ребенка является он, и потребовал провести тест ДНК.

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Мелани Браун вначале попыталась договориться с Эдди Мерфи «полюбовно», чтобы тот признал свое отцовство, однако актер категорически отказался сделать это.

В итоге Мелани Браун приняла решение обратиться в суд с требованием провести тест ДНК Эдди Мерфи и Эйнджел Айрис, чтобы доказать свою правоту.

«Я хочу, чтобы он был ответственным отцом, и я не питаю к нему негативных чувств. Самое неприятное в этой ситуации то, что наша дочь не имеет контакта со своим отцом», – заявила ранее Мелани Браун.

В итоге результаты ДНК-теста подтвердили, что отцом дочери британской певицы Мелани Браун является голливудский актер Эдди Мерфи. Актер, у которого растут пятеро законных детей и двое внебрачных, пока не комментирует новость о том, что число его детей возросло до восьми.

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