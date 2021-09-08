ДНК-тест Джастина Бибера и его результаты

По воскресеньям в 22:10 на телеканале СТБ выходит 4 сезон ток-шоу «Таємниці ДНК», где гости могут получить ответы на самые важные вопросы своей жизни. Редакция сайта STB.UА cобирает интересные истории из жизни мировых звезд, которым пришлось пройти тест ДНК. Среди них был и Джастин Бибер. Что показал генетический тест певца — читайте в материале.

Джастин Бибер — всемирно известный канадский певец, который пользуется огромной славой среди юных поклонниц. Однако в 2017 году такая любовь слушателей обернулась в настоящую неприятность для артиста. Некая Мэрайи Йэтер обратилась с иском в суд, требуя от Джастина ежемесячную выплату алиментов за содержание ребенка размером 12 000 долларов США.

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Девушка утверждала, что молодой парень является биологическим отцом ее ребенка. Сам Бибер отнекивался, мол, видит 20-летнюю Мэрайи впервые. И чтобы опровергнуть все обвинения, певец согласился сдать тест ДНК. Генетический анализ брался под соблюдением строгих правил. Адвокаты Джастина Бибера заявили, что готовы уже обратиться с ответным иском в суд на девушку. Но тем временем сама Мэрайи осталась без поддержки правозащитников.

В сети появились снимки ее переписки с другом, у которого та просила поддержать ее версию в суде. На этом сюрпризы не закончились. Бабушка Йэтер призналась, кто на самом деле является отцом ребенка. Еще во время беременности девушка заявляла, что отец чада — экс-бойфренд Джон Терранова.

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После разоблачения юной матери ей пришлось отозвать иски. Дело замялось само собой. Однако точно известно, что Джастин Бибер не является отцом ребенка.

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