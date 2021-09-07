ДНК-тест Майкла Джордана и его результаты

В эфире телеканала СТБ по воскресеньям в 22:10 выходит 4 сезон проекта «Таємниці ДНК». Редакция сайта STB.UA собирает самые громкие и интересные случаи из жизни мировых звезд. Когда у звезды американского баскетбола Майкла Джордана неожиданно обнаружился 16-летний внебрачный сын, он запросил провести тест ДНК. Что же выяснилось в итоге? Читайте в материале.

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У прославленного американского баскетболиста Майкла Джордана, которому уже больше 50 лет, неожиданно обнаружился 16-летний внебрачный сын. По крайней мере некая Памела Смит утверждает, что спортсмен является отцом ее сына Гранта Пирса Джея Джордана Рейнолдса, он же Тадж, родившегося в июне 1996.

По словам Смит, которая 6 февраля подала в суд штата Джорджия судебный иск против Джордана, у нее была сексуальная связь с баскетболистом в 1995-м году, после которой она забеременела. В то время Майкл Джордан был женат на Хуаните Ваной. Он также являлся отцом троих детей: двоих сыновей Джеффри Майкла и Маркус Джеймса и дочери Жасмин, родившихся в 1988-м, 1990-м и 1992-м годах соответственно. Джордан и Ваной поженились в 1989 году и прожили вместе 17 лет, но в 2006-м году «взаимно и дружно» приняли решение развестись.

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Согласно судебным документам, Памела Смит требует, чтобы Майкл Джордан не только признал сына и официально дал ему свою фамилию, но и проводил выплаты соответствующих алиментов и оплаты всех медицинских расходов на ребенка. Чтобы не быть голословной, женщина предлагает Джордану пройти тест на установление отцовства.

Однако материалы дела о разводе содержали доказательства того, что биологический отец мальчика был бывшим мужем Памелы Смит, и в конечном итоге иск был отклонен судом. Смит была вынуждена заплатить судебные издержки Джордану за ложные претензии.

У Майкла Джордана уже была похожая ситуация, связанная с его тайной любовницей Карлой Кнафел, забеременевшей в 1991 году. Джордан заплатил Кнафел 250 тыс. долларов за сохранение их отношений в тайне. Кнафел утверждала, что он обещал ей 5 миллионов долларов за молчание и согласие не подавать на отцовство. Однако анализ ДНК показал, что Джордан не является отцом ребёнка.

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