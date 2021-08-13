29 августа 2021 года на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона проекта «Таємниці ДНК» во главе с неизменной ведущей Татьяной Высоцкой. Зрителей ждут новые истории, герои и результаты тестов ДНК. В студии произойдут долгожданные встречи тех, кто пытается установить родственные связи всю свою жизнь. Теперь каждое воскресенье на телеканале СТБ! Не пропустите премьеру 4 сезона ток-шоу «Таємниці ДНК» 29 августа в 22:10.

Сплетения судеб, в которые сложно поверить! 4 сезон будет невероятным и непредсказуемым. Команда проекта берется за новые поиски и разгадки запутанных историй. Выпуски 4 сезона не оставят равнодушным никого. Герои в студии смогут расставить все точки над «і» с помощью генетического теста.

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Отныне проект будет выходить в новое время! Премьера нового сезона программы «Таємниці ДНК» в эфире телеканала СТБ состоится 29 августа в 22:10. Не пропустите!

Video: «Таємниці ДНК»: дата старта нового сезона Когда Таємниці ДНК 4 сезон Украина выходит в эфир телеканала СТБ в 2021 году? Уже известна дата старта ток-шоу Таємниці ДНК 4 сезон на СТБ

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