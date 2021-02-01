Тест ДНК Андрея Данилко и его родословная

Член жюри «Х-фактора», Национального отбора и уже всеми любимый символ Евровидения Андрей Данилко заинтересовался своей родословной и сдал тест ДНК. Редакция сайта STB.UA продолжает собирать интересные факты мировых звезд об их генетических особенностях. Предлагаем вспомнить, что показал тест ДНК Андрея Данилко и откуда корни звезды Евровидения. Подробнее читайте в материале.

В преддверии финала Евровидения-2019 в Тель-Авиве звездные гости имели возможность сдать тест ДНК и узнать, откуда берут истоки их родословные. Среди тех, кто решился на этот шаг, был и Андрей Данилко, который в образе Верки Сердючки выступал на финальном эфире.

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Сдав генетический тест, Андрей Данилко узнал, что у него преобладают балтийские корни. К слову, результат показал: 54,9% балтийских, 41,2% балканских и 3,9% восточноевропейских корней.

Стоит отметить, что сам артист считал, что в нем течет еврейская кровь, ведь образ Верки Сердючки — это амплуа хитрой и популярной звезды. Но генетический тест показал совсем обратное. Еврейских корней у Андрея Данилко практически нет, всего лишь 0,2%. С помощью данного теста артисту удалось установить родственников, которые участвовали в Первой мировой войне. Прадед Андрея был киевлянином и героем этой войны.

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