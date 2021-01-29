2 февраля 2021 года на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона проекта «Таємниці ДНК» во главе с неизменной ведущей Татьяной Высоцкой. В студии появятся новые герои, которые пытаются узнать правду, найти близких или установить родственные связи. Не пропустите каждый вторник в 19:00 на телеканале СТБ новые выпуски ток-шоу «Таємниці ДНК».

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Команда проекта берется за новые истории и поиски. Выпуски, которые не оставят равнодушным никого, выйдут в эфир телеканала СТБ уже 2 февраля. Герои студии смогут расставить все точки над «і» с помощью генетического теста. Более того, мы увидим истории, которые не обошлись без двух, трех и больше тестов ДНК! Запутанные семейные драмы, тайны или враг в виде утерянных связей, — все это порой становится между близкими и родными. В 3 сезоне команда проекта «Таємниці ДНК» поможет дать исчерпывающий ответ каждому гостю. И все это с помощью их ДНК!

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Не пропустите 2 февраля в 19:00 на телеканале СТБ 3 сезон программы «Таємниці ДНК»!

Video: «Таємниці ДНК»: дата старта 3 сезона Когда Таємниці ДНК 3 сезон Украина выходит в эфир телеканала СТБ в 2021 году? Уже известна дата старта ток-шоу Таємниці ДНК 3 сезон на СТБ

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