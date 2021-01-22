Всем известно, что к тесту ДНК прибегают семьи или близкие, которые нуждаются в ответах на вопросы: кто биологический отец или какова вероятность родства двоих людей. За последние годы результаты генетических анализов помогли многим решить вопросы наследства, проживания детей или найти родственников. Но что ещё можно узнать из анализа ДНК? А также какие особенности вашего тела хранит генетический код — читайте в материале.

Сегодня с помощью генетического теста можно получить ответы на многие вопросы: откуда родом ваши предки? есть ли биологическая схожесть между вами и вашими близкими? какое этническое происхождение ваших родителей и многое другое. Давайте же разберемся, что входит в этот список «многого другого».

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Генетика влияет на вашу массу тела. Строение и каркас мышц, уровень жирового слоя на 40—60% заложены в ДНК. Это говорит о том, что процесс похудения, обмен веществ, вес и предпочтения в еде могут отобразиться в вашем генетическом коде.

Также, сдав тест ДНК, вы сможете узнать о предрасположенности к определенным заболеваниям. Уровень вашей иммунной системы отвечает за все риски, которым подвергается здоровье при воздействии внешних факторов. Простыми словами, если хотите знать, можете ли вы заболеть тем или иным заболеванием, а также каков риск, — тест ДНК сможет дать ответ на этот вопрос.

С помощью ДНК-теста вы также сможете выяснить свои генетические предрасположенности к непереносимости глютена или лактозы. На сегодняшний день тема непереносимости данных продуктов достаточно актуальна. Однако многие очень поздно обнаруживают этот факт. А вот с помощью генетического теста вполне можно ответить на вопрос: как наладить работу пищеварительной системы? Помните, что кишечник составляет 2/3 иммунной системы человека, а значит, от его работы напрямую зависит здоровье.

С помощью ДНК-теста вы сможете узнать уровень спортивной работоспособности и выносливости: насколько ваши мышцы могут отдаваться процессу нагрузки и приходить в тонус; как много времени понадобится вашему телу, чтобы самовосстановиться и выполнить необходимый объём работы.

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Уровень метаболизма при употреблении алкоголя также можно определить с помощью теста ДНК. От этого зависит выработка фермента, метаболизирующего алкоголь, – алкогольдегидрогеназы. Насколько интенсивно он выделяется, как справляется с поступающим алкоголем и как такие напитки влияют на ваш организм — заложено в генетический код ваших клеток.

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