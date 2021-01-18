Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Таємниці ДНК»: генетик Елена Подгорная о гене интеллекта

18.01.2021

Скоро на телеканале СТБ выйдет третий сезон проекта «Таємниці ДНК». Одним из экспертов ток-шоу является  генетик Елена Подгорная. Эксперт рассказала, существует ли ген интеллекта. Подробнее читайте в материале.

елена подгорная

Елена Подгорная — специалист высокого уровня в области генетики. Она поделилась интересной информацией, касающейся наших генов. Довольно часто можно услышать утверждение, что интеллект передается генетически, поэтому и ген интеллекта — существует.

Однако Елена развеяла этот миф, добавив, что интеллектуальные способности не передаются!

«Учитывая то, что уже расшифрован геном человека и проводятся активные исследования в области его изменения (исправление ошибок в генах, приводящих к болезням), мифов еще полно. Самый распространенный — это миф о гене интеллекта и гениальности и от кого он наследуется. Например, ген умения петь, рисовать или играть на музыкальных инструментах. Единственного гена интеллекта нет, нужна работа сотен генов в совокупности, которые передаются ребенку от отца и от матери. Есть комбинация генов, предрасполагающих к этому, но это еще зависит от окружающих условий и среды обитания человека. Если бы Моцарт не родился в музыкальной семье и его отец не занимался бы с ним музыкой, вполне возможно, что его талант так и не раскрылся бы», — говорит Елена.

елена подгорная

Чтобы узнать еще много интересного о наших генетических особенностях, развеять многие мифы, а также понять, что такое ДНК, — смотрите новый сезон ток-шоу «Тайны ДНК» на телеканале СТБ.

Читайте нас также в Viber и Telegram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить