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Концерт сюрприз від Dizel Night – дивіться 8 березня на СТБ

05.03.2021

Вечір, коли зірки співатимуть лише для вас! Одкровення, зізнання в коханні, весна, любов, суперхіти – все це чекає на вас 8 березня о 22:10 на каналі СТБ. Це буде неймовірний вечір у компанії Макса Барських, Арсена Мірзояна, Олі Цибульської та інших. Не пропустіть феєричний перформанс – дивіться Концерт сюрприз від Dizel Night від 08.03.2021!

Video: Концерт сюрприз від Dizel Night – дивіться 8 березня на СТБ


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