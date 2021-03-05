6 березня о 22:22 на телеканалі СТБ відбудеться грандіозна прем’єра нового гумористичного шоу «Dizel Night». Це праймовий суботній проєкт, який вразить глядачів жартами, інтерв’ю з зірками і неймовірними пародіями. У першому випуску глядачі побачать пародію на новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського, а також дізнаються все про лінгвістичні здібності Насті Каменських. Детальніше читайте в матеріалі.

У 1 випуску гумористичного шоу «Dizel Night» ви побачите:

Неймовірну пародію на новий кліп Тіни Кароль «Скандал»

Виступ зіркової гості вечірнього шоу — неперевершеної Насті Каменських (NK)

Пародію у виконанні акторів «Дизель Найт» на Ірину Білик та Олександра Лукашенка

Нове прочитання новорічного привітання Президента України Володимира Зеленського

Більше на тему: Пародії на Трампа і Зеленського: Єгор Крутоголов розкрив подробиці шоу «Dizel Night»

Не пропустіть уже 6 березня о 22:22 на телеканалі СТБ прем’єру нового розважального шоу «Dizel Night». Побачте першими те, про що завтра говоритиме вся країна!

Video: «Dizel Night»: чим зацікавить 1 випуск гумористичного шоу Dizel Night 1 випуск відвідає Настя Каменських. Дивіться Дизель Найт 2021 випуск 1 - найкращі пародії на шоу, кліпи і новорічне привітання президента

Video: «Dizel Night»: чим зацікавить 1 випуск гумористичного шоу Dizel Night 1 випуск відвідає Настя Каменських. Дивіться Дизель Найт 2021 випуск 1 - найкращі пародії на шоу, кліпи і новорічне привітання президента

Video: «Dizel Night»: чим зацікавить 1 випуск гумористичного шоу Dizel Night 1 випуск відвідає Настя Каменських. Дивіться Дизель Найт 2021 випуск 1 - найкращі пародії на шоу, кліпи і новорічне привітання президента

Video: «Dizel Night»: чим зацікавить 1 випуск гумористичного шоу Dizel Night 1 випуск відвідає Настя Каменських. Дивіться Дизель Найт 2021 випуск 1 - найкращі пародії на шоу, кліпи і новорічне привітання президента

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