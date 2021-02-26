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Прем’єра Dizel Night – дивіться із 6 березня на СТБ

26.02.2021

Уже 06.03.2021 відбудеться прем’єра найкращого вечірнього гумористичного шоу Dizel Night! На вас чекають відпадні жарти, неймовірні пародії та незвичайні виступи зірок. Ставте нагадування на 6 березня – дивіться онлайн шоу Дизель Найт на СТБ. Проведіть суботній вечір у компанії селебрітіз.

Video: Прем’єра Dizel Night – дивіться із 6 березня на СТБ


Dizel Night Show (Дизель Найт шоу) 1 сезон – що буде в новому шоу? Анонс нового сезону програми Dizel Night Show (Дизель Найт шоу)

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