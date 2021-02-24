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Прем’єра Dizel Night – дивіться із 6 березня на СТБ

24.02.2021

Дивіться прем’єру вечірнього гумористичного шоу Dizel Night із 6 березня на СТБ! Тепер завершення суботи буде ще приємнішим разом із Єгором Крутоголовим, Дмитром Танковичем і Григорієм Решетником! До них щосуботи приєднуватимуться зіркові гості, зокрема в студії гумористичного шоу ви побачите популярну співачку NK! Зірка шоу-бізнесу не тільки вразить своєю появою, а і проведе кілька уроків іспанської мови. Не пропустіть прем’єру шоу Дизель Найт 6 березня на СТБ!

Video: Прем’єра Dizel Night – дивіться із 6 березня на СТБ


Dizel Night Show (Дизель Найт шоу) 1 сезон – що буде в новому шоу? Анонс нового сезону програми Dizel Night Show (Дизель Найт шоу)

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