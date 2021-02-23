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Прем’єра Dizel Night: дивіться перший випуск 6 березня на СТБ

23.02.2021

Не пропустіть прем’єру вечірнього гумористичного шоу Dizel Night 6 березня на СТБ! Дмитро Танкович, Григорій Решетник та Єгор Крутоголов зроблять усе можливе, аби підняти вам настрій у суботній вечір. Кумедні замальовки, пародії, танці та зіркові гості – це все та навіть більше чекає на вас уже на початку весни. Дивіться онлайн перший випуск Дизель Найт уже 06.03.2021 на СТБ – проведіть вихідні з добірним гумором!

 

Video: Прем’єра Dizel Night: дивіться перший випуск 6 березня на СТБ


Dizel Night Show (Дизель Найт шоу) 1 сезон – що буде в новому шоу? Анонс нового сезону програми Dizel Night Show (Дизель Найт шоу)

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