«Dizel Night»: Євген Гашенко показав перші закадрові фото нового шоу

6 березня о 22:22 на телеканалі СТБ відбудеться грандіозна прем’єра нового розважального шоу «Dizel Night». Це праймовий суботній проєкт, який буде наповнений жартами, інтерв’ю з зірками і багато іншим. Актор «Дизель Найт» Євген Гашенко показав перші закадрові фото нового шоу. Детальніше читайте в матеріалі.

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Популярний актор гумористичного шоу «Dizel Night» Євген Гашенко у своєму блозі в Instagram показав перші закадрові фото нового проєкту. На них він позує в одній із трьох студій шоу.

«Готуємо для вас дещо новеньке, свіженьке, бадьоре, запальне, вечірнє, пародійне, комедійне, студійне, розважальне, народне!», — поділився радісною новиною Євген.

Підписники сприйняли таку новину з великим ентузіазмом і побажали команді розважального шоу успіху та високих рейтингів.

Докладніше дізнатися про те, що ж такого неймовірного приготував для вас спільний проєкт телеканалу СТБ і «Дизель Студіо», ви зможете вже зовсім скоро. Не пропустіть 6 березня о 22:22 прем’єру гумористичного шоу «Дизель Найт» на телеканалі СТБ! Повірте, буде дуже весело!

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