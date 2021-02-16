Прем’єра Dizel Night – дивіться із 6 березня на СТБ
16.02.2021
Телеканал СТБ скасовує сірі та нудні вечори! З 06.03.2021 на вас чекає нове гумористичне шоу, яке запалить всю країну, – Дизель Найт. Творці Дизель Студіо зроблять усе, аби ваш суботній вечір пройшов яскраво та незабутньо. Добірний гумор, пісні, танці, пародії, зіркові гості – справжня бомба хорошого настрою. Не пропустіть – дивіться онлайн шоу Dizel Night з 06.03.2021 на СТБ!
Video: Прем’єра Dizel Night – дивіться із 6 березня на СТБ
Dizel Night Show (Дизель Найт шоу) 1 сезон – що буде в новому шоу? Анонс нового сезону програми Dizel Night Show (Дизель Найт шоу)
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