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Прем’єра Dizel Night – дивіться із 6 березня на СТБ

16.02.2021

Телеканал СТБ скасовує сірі та нудні вечори! З 06.03.2021 на вас чекає нове гумористичне шоу, яке запалить всю країну, – Дизель Найт. Творці Дизель Студіо зроблять усе, аби ваш суботній вечір пройшов яскраво та незабутньо. Добірний гумор, пісні, танці, пародії, зіркові гості – справжня бомба хорошого настрою. Не пропустіть – дивіться онлайн шоу Dizel Night з 06.03.2021 на СТБ!

Video: Прем’єра Dizel Night – дивіться із 6 березня на СТБ


Dizel Night Show (Дизель Найт шоу) 1 сезон – що буде в новому шоу? Анонс нового сезону програми Dizel Night Show (Дизель Найт шоу)

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