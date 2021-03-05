Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Концерт сюрприз от Dizel Night – смотрите 8 марта на СТБ

05.03.2021

Вечер, когда звезды будут петь только для вас! Откровения, признания в любви, весна, любовь, суперхиты – все это ждет вас 8 марта в 22:10 на канале СТБ. Это будет невероятный вечер в компании Макса Барских, Арсена Мирзояна, Оли Цыбульской и других. Не пропустите феерический перформанс – смотрите Концерт сюрприз от Dizel Night от 08.03.2021!

Video: Концерт сюрприз от Dizel Night – смотрите 8 марта на СТБ


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить