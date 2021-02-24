Премьера Dizel Night – смотрите с 6 марта на СТБ
24.02.2021
Смотрите премьеру вечернего юмористического шоу Dizel Night с 6 марта на СТБ! Теперь завершение субботы будет еще приятнее вместе с Егором Крутоголовым, Дмитрием Танковичем и Григорием Решетником! К ним каждую субботу будут присоединяться звездные гости, в том числе в студии юмористического шоу вы увидите популярную певицу NK! Звезда шоу-бизнеса не только поразит своим появлением, а и проведет несколько уроков испанского языка. Не пропустите премьеру шоу Дизель Найт 6 марта на СТБ!
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Dizel Night Show (Дизель Найт шоу) 1 сезон — что будет в новом шоу? Анонс нового сезона программы Dizel Night Show (Дизель Найт шоу)
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