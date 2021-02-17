«Dizel Night»: Евгений Гашенко показал первые закадровые фото нового шоу

6 марта в 22:22 на телеканале СТБ состоится грандиозная премьера нового развлекательного шоу «Dizel Night». Это праймовый субботний проект, который будет пестрить шутками, интервью со звездами и многим другим. Актер «Дизель Найт» Евгений Гашенко показал первые закадровые фото нового шоу. Подробности ― в материале.

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Популярный актер юмористического шоу «Dizel Night» Евгений Гашенко в своем блоге в Instagram показал первые закадровые фото нового проекта. На них он позирует в одной из трех студий шоу.

«Готовим для вас кое-что новенькое, свеженькое, заводное, зажигательное, вечернее, пародийное, комедийное, студийное, развлекательное, народное!», — поделился радостной новостью Евгений.

Подписчики восприняли такую новость с большим энтузиазмом и пожелали команде развлекательного шоу успеха и высоких рейтингов.

Подробнее узнать о том, что же такого невероятного приготовил для вас совместный проект телеканала СТБ и «Дизель Студио», вы сможете уже совсем скоро. Не пропустите 6 марта в 22:22 премьеру юмористического шоу «Дизель Найт» на телеканале СТБ! Поверьте, будет очень весело!

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