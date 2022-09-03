Детектор брехні 12 сезон 2 випуск: анонс СТБ від 04.09.2022

«Детектор брехні»-12: Чим шокує 2 випуск проєкту?
4 вересня о 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 2 випуск 12 сезону психологічного проекту «Детектор брехні». Коли брехати вже немає сил, а правда може зруйнувати теперішнє життя — як вчинити? З чого розпочати своє каяття? Докладніше читайте в анонсі STB.UA.
На що сподівається людина, яка веде подвійне життя? Хто залишиться з нею поруч, коли таємницю розкриють? 27-річна Ганна Конецул прийшла до студії проєкту «Детектор брехні», щоб розставити всі крапки над «і». Вже 7 років вона живе два паралельних життя. Її знесилили постійні прихованості та таємниці. Тепер вона хоче покінчити з минулим, у всьому зізнатися близьким і розпочати нову історію. Щоб їй повірили, Ганна погодилася сісти у крісло та пройти детектор брехні.
У 2 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-12 ви дізнаєтесь:
- Чи знав чоловік Анни, чим вона насправді займається?
- Наскільки далеко можуть заходити відверті танці жінки?
- Що змусило Ганну обрати такий вид діяльності?
- До чого призвело БДСМ жінку?
- Чи зможуть близькі прийняти таку правду?
Не пропустіть 2 випуск програми «Детектор брехні» у неділю, 4 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ.
Проєкт було знято до 24 лютого 2022 року.
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