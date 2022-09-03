Детектор брехні 12 сезон 2 випуск: анонс СТБ від 04.09.2022

«Детектор брехні»-12: Чим шокує 2 випуск проєкту?

4 вересня о 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 2 випуск 12 сезону психологічного проекту «Детектор брехні». Коли брехати вже немає сил, а правда може зруйнувати теперішнє життя — як вчинити? З чого розпочати своє каяття? Докладніше читайте в анонсі STB.UA.

На що сподівається людина, яка веде подвійне життя? Хто залишиться з нею поруч, коли таємницю розкриють? 27-річна Ганна Конецул прийшла до студії проєкту «Детектор брехні», щоб розставити всі крапки над «і». Вже 7 років вона живе два паралельних життя. Її знесилили постійні прихованості та таємниці. Тепер вона хоче покінчити з минулим, у всьому зізнатися близьким і розпочати нову історію. Щоб їй повірили, Ганна погодилася сісти у крісло та пройти детектор брехні.

У 2 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-12 ви дізнаєтесь:

Чи знав чоловік Анни, чим вона насправді займається?

Наскільки далеко можуть заходити відверті танці жінки?

Що змусило Ганну обрати такий вид діяльності?

До чого призвело БДСМ жінку?

Чи зможуть близькі прийняти таку правду?

Не пропустіть 2 випуск програми «Детектор брехні» у неділю, 4 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ.

Проєкт було знято до 24 лютого 2022 року.

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