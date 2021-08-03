Телеканал СТБ оголошує кастинг на 12-й сезон психологічного проєкту «Детектор брехні». Всі деталі читайте в матеріалі!

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Якщо у вас є складна або незавершена історія, хворобливі, трагічні, нові або незакінчені стосунки, якщо ви втомилися від того, що близькі вам не вірять або сумніваються в ваших словах, або ж ви просто хочете розставити всі крапки над «і», то психологічне реаліті «Детектор брехні» створено спеціально для вас.

Пройдіть перевірку на поліграфі і доведіть свою правоту! А ті учасники, які впораються з випробуванням, отримають грошовий приз у розмірі 100 тисяч гривень.

Усі охочі можуть заповнити анкету тут!

Video: СТБ оголошує кастинг на 12 сезон психологічного проєкту «Детектор брехні» Хочете стати участнком психологічного проекту Детектор брехні і довести всім свою правоту? Заповнюйте анкету на сайті теканала СТБ!

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