Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZGV0ZWN0b3IiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

СТБ оголошує кастинг на 12 сезон психологічного проєкту «Детектор брехні»

30.06.2021

Телеканал СТБ оголошує кастинг на 12-й сезон психологічного проєкту «Детектор брехні».  Всі деталі читайте в матеріалі!

детектор

Більше на тему: Чи можна обманути поліграф?

Якщо у вас є складна або незавершена історія, хворобливі, трагічні, нові або незакінчені стосунки, якщо ви втомилися від того, що близькі вам не вірять або сумніваються в ваших словах, або ж ви просто хочете розставити всі крапки над «і», то психологічне реаліті «Детектор брехні» створено спеціально для вас.

Пройдіть перевірку на поліграфі і доведіть свою правоту! А ті учасники, які впораються з випробуванням, отримають грошовий приз у розмірі 100 тисяч гривень.

Усі охочі можуть заповнити анкету тут!

Video: СТБ оголошує кастинг на 12 сезон психологічного проєкту «Детектор брехні»

Хочете стати участнком психологічного проекту Детектор брехні і довести всім свою правоту? Заповнюйте анкету на сайті теканала СТБ!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ