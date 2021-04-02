5 квітня о 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 10 випуск 11 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Як довести свою чесність, якщо кум розцінює твої жарти як зраду, а дружина плаче од відчаю? Сьогодні герой випуску Сергій Кузьмічов спробує це зробити. Детальніше читайте в матеріалі.

У 10 випуску на проєкт «Детектор брехні»-11 звернеться 32-річний Сергій Кузьмічов. Останнім часом чоловік боїться втратити дві речі: дружбу зі своїм кумом Павлом і стосунки зі своєю дружиною Юлією. Кум підозрює, що Сергій мав інтим з його дружиною. А ось Юлія зовсім не довіряє чоловікові і думає, що їхні стосунки для нього — порожнє місце. Щоб довести свою правду і не втратити близьких людей, Сергій наважився пройти тест на поліграфі.

Більше на тему: «Детектор брехні»-11 випуск 9: Невже герой випуску досі вважає себе виродком?

У 10 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-11 ви дізнаєтеся:

Чи фантазував Сергій про секс із дружиною свого кума?

Чи зраджував герой програми своїй дружині?

Чи правда, що він погодився на стосунки з нинішньою дружиною, щоб утекти від самотності?

Невже Сергій боїться показати себе справжнього?

Чому Сергій не спілкується зі своїми дітьми?

Video: «Детектор брехні»-11: Чим здивує 10 випуск проєкту? Детектор брехні 11 сезон: в 10 випуску від 02.04.2021 розбиралися, як довести свою чесність, якщо кум розцінює твої жарти як зрада, а дружина плаче від відчаю?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.