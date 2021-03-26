«Детектор брехні»-11: Чим здивує 9 випуск проєкту?
26.03.2021
29 березня о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 9 випуск 11 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий Дмитро Карпачов спробує з’ясувати, чи можна сховатися від болю за маскою блазня і чи є сенс показувати світу себе справжнього? Детальніше читайте в матеріалі.
У 9 випуску на проєкт звернеться 25-річний Владислав Заболотний. Усе своє життя він присвячує створенню розіграшів і скандальних роликів в інтернеті. За що отримує сотні лайків від шанувальників. Однак чоловік не може знайти спільну мову з власними батьками. Що ховається за епатажною поведінкою жартівника, дізнаємося за допомогою детектора брехні.