Як працює детектор брехні

Більше ста років тому в людей з’явилася можливість технічно розпізнавати брехню. Поліграф, або детектор брехні, — це компактний прилад, який сьогодні повсюдно використовують з різною метою: в суді, при прийомі на роботу або для внутрішніх розслідувань у великих компаніях. Але як підготуватися до перевірки на поліграфі і як зрозуміти, як працює цей прилад? Про це читайте в матеріалі.

Що таке поліграф?

Поліграф, або «детектор брехні», — це комплекс пристроїв, який складається з:

комп’ютера з необхідним програмним забезпеченням

5–8 датчиків, які фіксують фізіологічні показники організму

поліграфолога — людини, яка проводить тестування.

Варто зазначити, що сам поліграф нічого не показує. Він лише заміряє біологічні зміни в організмі. Побачити брехню може поліграфолог на основі розшифровки фізіологічної реакції людини, яка проходить перевірку на детекторі брехні.

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Як працює поліграф?

Спочатку відбувається встановлення датчиків, кожен із яких фіксує певний показник. Комплексно ж під час тестування поліграф контролює:

грудне дихання

діафрагмальне дихання

електропровідність шкіри

серцевий ритм

кровонаповнення в периферичних судинах

артеріальний тиск

тремор кінцівок

Людина, яка проходитиме перевірку, отримує чіткий інструктаж від поліграфолога. Потім відбувається налаштування та калібрування приладу. Для калібрування детектора ставлять запитання, на які психолог точно знає відповіді. Можуть питати щось на кшталт: «Вас звати Іван?», «Вам 40 років?» тощо.

Аналіз перевірки на поліграфі відбувається після 100–300 питань. На основі отриманих графіків фахівець робить висновки щодо правдивості відповідей.

Як підготуватися до перевірки на поліграфі?

Щоб підготуватися до перевірки на детекторі брехні, потрібно дотримуватися кількох простих правил:

виспатися

перед перевіркою жити у звичайному режимі

не переїдати

мати гарне самопочуття

не ставитись до перевірки як до чогось страшного

не вживати заспокійливих, алкоголю, допінгів, седативних препаратів

якщо ви погано почуваєтесь, краще попросити перенести тестування на інший день.

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Більше про те, як розпізнати брехню, дивіться у психологічному проєкті «Детектор брехні» щопонеділка о 19:00 на СТБ!

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