22 березня о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 8 випуск 11 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий Дмитро Карпачов спробує з’ясувати, чому в благополучних сім’ях виростають проблемні діти і в чому вони звинувачують своїх батьків. Розповість Вікторія Кошутіна. Детальніше читайте в матеріалі.

У 8 випуску на проєкт звернулася 21-річна киянка Вікторія Кошутіна. За своє молоде життя, за її власним зізнанням, вона наробила дуже багато помилок: від вживання наркотиків до спроб самогубства. Проте щоразу, коли дівчина зверталася по допомогу до батьків, вона отримувала байдужість. Рідні їй не вірили. Сьогодні Вікторія знову в біді. Однак вона сподівається, що за допомогою відвертих відповідей на детекторі зможе довести рідним свою чесність і, нарешті, отримає підтримку.

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У 8 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-11 ви дізнаєтеся:

Невже Вікторію практично щодня ґвалтували у віці з 7 до 10 років?

Чи правда, що мама героїні спокійно дивилася на те, як батько бив свою дочку?

Навіщо тітка Вікторії погоджувалася на те, щоб племінниця займалася віртуальним сексом у її квартирі?

Чи вживає зараз Вікторія наркотики?

Video: «Детектор брехні»-11: Чим шокує 8 випуск проєкту? Детектор брехні 11 сезон: в 8 випуску від 20.03.2021 розбиралися, чому в благополучних сім'ях виростають проблемні діти і в чому вони звинувачують своїх батьків. Розповість Вікторія Кошутіна

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