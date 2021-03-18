Як обдурити поліграф

Чи можна обдурити поліграф? Це запитання ставить собі кожен, кому треба пройти перевірку за допомогою детектора брехні. Існує багато способів, які можуть поставити під сумнів правдивість відповідей. І, як правило, про всіх їх знає досвідчений поліграфолог. Про те, які існують способи обману детектора брехні, читайте в нашому матеріалі.

Способи обману поліграфа

Заспокійливі препарати

Іноді перед перевіркою на поліграфі людина може допомогти собі впоратися зі стресом за допомогою медичних препаратів. Наприклад, тих, які містять кофеїн (заспокійливих), а також ліків від гіпертонії. Однак такий спосіб малоефективний, адже перед початком тестування поліграфолог записує фізичні показники людини. І всі зміни організму, які відбуваються з тестованим, будуть зафіксовані.

Медитація

Існує думка про те, що поліграф можна обдурити за допомогою медитації або введення організму в стан трансу. Однак досвідчений поліграфолог відразу ж помітить поведінкові зміни й неправдиві реакції. Адже часто фахівець може визначити брехню за мімікою, жестами або швидкістю відповідей.

Психологічний тиск

Іноді респондент, прагнучи обдурити поліграф, може вдаватися до психологічного тиску. Часто хтось починає грубіянити і переходити на особистості. Однак така тактика ні до чого доброго не приведе. Досвідчений поліграфолог ніколи не буде продовжувати тестування.

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Як підготуватися до перевірки на поліграфі

Насамперед, потрібно добре виспатися.

Відмовитися від міцної кави.

Обмежити вживання медичних препаратів.

На всі запитання поліграфолога відповідати правдиво.

Більше про те, як розпізнати брехню, дивіться у психологічному проєкті «Детектор брехні» щопонеділка о 19:00 на СТБ!

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