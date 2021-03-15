15 березня о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 7 випуск 11 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий Дмитро Карпачов спробує з’ясувати, на що готові люди, щоб потрапити до заповіту, і чи можна пробачити біль, який заподіяли в минулому. Відповіді шукатиме Антон Терентьєв. Детальніше читайте в матеріалі.

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У 7 випуску на проєкт звернеться 20-річний Антон Терентьєв. Хлопець хоче за допомогою програми помиритися з єдиною рідною йому людиною — опікункою. Але жінка впевнена, що Антон прагне з нею спілкуватися лише через матеріальний зиск і бажання потрапити до заповіту. Щоб спростувати ці підозри, хлопець пройде детектор брехні.

У 7 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-11 ви дізнаєтеся:

Чому Лариса Іванівна вигнала 18-річного Антона з дому?

Навіщо хлопець обікрав квартиру Лариси Іванівни?

Невже Антон краще стане злочинцем, ніж почне працювати?

Чи правда, що друзі Антона пропонували йому вбити опікунку Ларису?

Video: «Детектор брехні»-11: Чим шокує 7 випуск проєкту? Детектор брехні 11 сезон: в 7 випуску від 15.03.2021 розбиралися, на що готові люди, щоб потрапити в заповіт, і чи можна пробачити біль, який заподіяли в минулому

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