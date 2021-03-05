8 березня о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 6 випуск 11 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий Дмитро Карпачов спробує з’ясувати, чому дітям іноді так складно розповідати батькам про свій біль і наскільки самі батьки готові його почути. Достукатися до рідних спробує Діана Тамасійчук. Детальніше читайте в матеріалі.

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У 6 випуску на проєкт звернулася 23-річна Діана Тамасійчук з Вінниці. Усе своє життя дівчина намагається привернути до себе увагу матері, яка постійно умисно її ігнорує. Свого часу через складні стосунки в родині Діана сама втекла в інтернат. Однак її мама й чути не хоче про те, що в проблемах дочки є і її провина. У кріслі детектора брехні дівчина хоче розповісти всю правду про себе і про своє минуле. Діана сподівається, що після цього найрідніша людина її нарешті почує.

У 6 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-11 ви дізнаєтеся:

Невже Діана сама пішла жити в інтернат, щоб не бути з мамою?

Чому дочка приховала від матері факт домагання 55-річного чоловіка до неї?

Чи правда, що дівчина хотіла покінчити життя самогубством, бо втомилася від байдужості матері?

Невже Діана мріяла вбити свою старшу сестру через ревнощі до матері?

Video: «Детектор брехні»-11: Що змушує дітей тікати до інтернату? Детектор брехні 11 сезон: в 6 випуск від 8.03.2021 розбиралися, чому дітям іноді так складно розповідати батькам про свій біль і наскільки самі батьки готові це почути. Достукатися до рідних спробує Діана Тамасійчук

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