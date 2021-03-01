1 березня о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 5 випуск 11 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий Дмитро Карпачов спробує з’ясувати, що змушує пару розходитися і сходитися знову і знову і які обопільні претензії неможливо вирішити? У цьому будуть розбиратися Олександр та Аліна Сіроштани. Вперше за історію проєкту в крісло детектора сядуть обоє. Детальніше читайте в матеріалі.

У 5 випуску на проєкт звернулася 28-річна Аліна Сіроштан із Миколаєва. Жінка працює нянею і виховує 3-річного сина. Зараз удвох із мамою, адже її чоловік Олександр має звичку періодично йти з сім’ї. Аліна впевнена, що така поведінка чоловіка обумовлена впливом його батьків, але сам Олександр щоразу знаходить нові причини. І зараз він упевнений, що Аліна — зрадниця. Через те, що кожен із подружжя має свою правду, сьогодні в кріслі детектора опиняться обоє. І що насправді перешкоджає повноцінним стосункам, розкриє тільки поліграф.

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У 5 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-11 ви дізнаєтеся:

Чому Аліна вважає, що було б краще, якби її чоловік був сиротою?

Невже Аліна запрошувала додому малознайомого чоловіка, щоб зайнятися з ним сексом?

Чи правда, що Олександр сприймає Аліну як служницю і настирливе стерво?

Чому чоловік був змушений переховуватися від Аліни кілька днів?

Невже Олександр піднімав руку на свою дружину?

Video: «Детектор брехні»-11: чим шокує 5 випуск психологічного проєкту Детектор брехні 11 сезон: у 5 випуску від 1.03.2021 розбиралися, що змушує пару розходитися і сходитися знову і знову і які обопільні претензії неможливо вирішити? У цьому будуть розбиратися Олександр і Аліна Сіроштан

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