Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZGV0ZWN0b3IiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

«Детектор брехні»-11: чим шокує 5 випуск психологічного проєкту

26.02.2021

1 березня о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 5 випуск 11 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий Дмитро Карпачов спробує з’ясувати, що змушує пару розходитися і сходитися знову і знову і які обопільні претензії неможливо вирішити? У цьому будуть розбиратися Олександр та Аліна Сіроштани. Вперше за історію проєкту в крісло детектора сядуть обоє. Детальніше читайте в матеріалі.

детектор

У 5 випуску на проєкт звернулася 28-річна Аліна Сіроштан із Миколаєва. Жінка працює нянею і виховує 3-річного сина. Зараз удвох із мамою, адже її чоловік Олександр має звичку періодично йти з сім’ї. Аліна впевнена, що така поведінка чоловіка обумовлена впливом його батьків, але сам Олександр щоразу знаходить нові причини. І зараз він упевнений, що Аліна — зрадниця. Через те, що кожен із подружжя має свою правду, сьогодні в кріслі детектора опиняться обоє. І що насправді перешкоджає повноцінним стосункам, розкриє тільки поліграф.

Більше на тему: «Детектор брехні»-11: Невже герой 4 випуску зраджував своїй дівчині 50 разів за останні три роки?

детектор

У 5 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-11 ви дізнаєтеся:

  • Чому Аліна вважає, що було б краще, якби її чоловік був сиротою?
  • Невже Аліна запрошувала додому малознайомого чоловіка, щоб зайнятися з ним сексом?
  • Чи правда, що Олександр сприймає Аліну як служницю і настирливе стерво?
  • Чому чоловік був змушений переховуватися від Аліни кілька днів?
  • Невже Олександр піднімав руку на свою дружину?

Video: «Детектор брехні»-11: чим шокує 5 випуск психологічного проєкту

Детектор брехні 11 сезон: у 5 випуску від 1.03.2021 розбиралися, що змушує пару розходитися і сходитися знову і знову і які обопільні претензії неможливо вирішити? У цьому будуть розбиратися Олександр і Аліна Сіроштан

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

 