За час існування проєкту «Детектор брехні» перевірку на поліграфі пройшли десятки героїв. Їхні історії вразили і торкнулися душі глядачів. І найрезонансніші випуски ще дуже довго обговорювала вся країна. Але хто з героїв запам’ятався найбільше? Читайте в нашому матеріалі добірку з п’яти найскандальніших історій. Перегляньте їх іще раз, щоб не повторювати помилок тих, хто так шкодує про неправильний вибір.

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Скандал із депутатом Верховної Ради

Один із найбільш резонансних випусків минулого сезону ― історія 31-річної Юлії Панкратової. Жінка звернулася на проєкт, щоб розповісти всю правду про секс-скандал, в епіцентрі якого вона опинилася з вини одного з депутатів Верховної Ради України. Під час роботи нардеп Ілля Кива, дивлячись на її фото з контактною інформацією в телефоні, поправляв причинне місце. Після того, як відео, відзняте журналістами, потрапило в мережу, дівчина втратила практично все: спокій, роботу і коханого чоловіка. Під час випуску Юлія не тільки розповіла про стосунки з нардепом, а й розкрила секрети перемоги в конкурсах краси.

Video: Найприголомшливіші випуски минулого сезону «Детектора брехні» За час існування проекту Детектор брехні перевірку на поліграфі пройшли десятки героїв. Читайте в нашому матеріалі п'ятірку найскандальніших історій

Ревнощі як спосіб зіпсувати шлюб

40-річна Тетяна Прус із Покрова вже 8 років живе зі Станіславом у цивільному шлюбі. Разом вони народили двох дочок. Однак із кожним роком спільне життя ставало дедалі нестерпнішим. Ревнощі буквально поглинали чоловіка. Він не вірив жодному слову своєї дружини і постійно підозрював її у зрадах. Щоб довести свою правоту, жінка вирішила поговорити зі Станіславом за допомогою поліграфа. Та чи повірив їй чоловік? Які скелети в шафі приховувала пара? А також який несподіваний фінал відбувся під час зйомки проєкту? Усі деталі дивіться у відео.

Video: Найприголомшливіші випуски минулого сезону «Детектора брехні» За час існування проекту Детектор брехні перевірку на поліграфі пройшли десятки героїв. Читайте в нашому матеріалі п'ятірку найскандальніших історій

На що готові піти родичі заради спадщини

Останні кілька місяців життя 27-річної Дарини Голик перетворилися на пекло. Тітка звинувачує дівчину в тому, що вона звела в могилу рідного діда. І все — заради квартири! Через ці жахливі підозри Дарина втратила не тільки довіру сім’ї, а й коханого — чоловік не витримав постійних скандалів і переїхав. За допомогою чесних відповідей на «Детекторі брехні» молода мама хотіла спростувати всі звинувачення і, нарешті, повернути собі спокій. Проте яка жахлива правда розкрилася під час випуску, і чи змогли родичі, нарешті, закопати сокиру війни?

Video: Найприголомшливіші випуски минулого сезону «Детектора брехні» За час існування проекту Детектор брехні перевірку на поліграфі пройшли десятки героїв. Читайте в нашому матеріалі п'ятірку найскандальніших історій

Одкровення альфонса

35-річний Віталій Віхоть протягом останніх п’яти років зустрічався з Марією і вже був готовий зробити їй пропозицію. Але жінка стверджувала, що боїться брехні, яка отруює їхні стосунки тривалий час. Марія була впевнена, усе в них почалося з обману, будувалося на зрадах і навряд чи щось могло змінитися. Проте Віталій вважав, що повернути довіру в стосунки можливо. Саме заради цього він і погодився пройти поліграф. Та яким обіцянкам коханого можна вірити? А чому краще не вірити більше ніколи?

Video: Найприголомшливіші випуски минулого сезону «Детектора брехні» За час існування проекту Детектор брехні перевірку на поліграфі пройшли десятки героїв. Читайте в нашому матеріалі п'ятірку найскандальніших історій

Кислота як спосіб боротьби з недобросовісною невісткою

22-річна Людмила Цуканова майже три роки жила в шлюбі з чоловіком, від якого народила двох дітей. Але дівчина стверджувала, що її сімейне щастя руйнувала свекруха. Мати чоловіка постійно провокувала скандали, проклинала і навіть погрожувала облити її кислотою! Коханий втомився розбиратися, хто винен, а хто ні. Адже його мама запевняла: невістка — брехуха. Щоб довести свою порядність і чесність, Людмила погодилася сісти в крісло детектора брехні. Та чи змогли жінки поділити чоловіка, і яка правда розкрилася у фіналі програми?

Video: Найприголомшливіші випуски минулого сезону «Детектора брехні» За час існування проекту Детектор брехні перевірку на поліграфі пройшли десятки героїв. Читайте в нашому матеріалі п'ятірку найскандальніших історій

Більше про те, як розпізнати брехню, дивіться у психологічному проєкті «Детектор брехні». Щопонеділка о 19:00 на СТБ!

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