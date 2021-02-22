22 лютого о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 4 випуск 11 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий Дмитро Карпачов буде розбиратися, з чого починається новий етап романтичних стосунків: із покаяння чи з кардинальної зміни власної життєвої позиції? Герой випуску Богдан Оба спробує довести своїй дівчині, що готовий відмовитися від побачень з іншими жінками заради коханої. Детальніше читайте в матеріалі.

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У 4 випуску на проєкт звернеться 36-річний киянин Богдан Оба, який практично все дитинство провів у Конго. Пізніше разом із мамою він повернувся в Україну. Єдине заняття, яке сподобалося тут йому, — побачення з жінками. Проте це дуже не подобається його коханій Ірини. Жінка вже не раз кидала чоловіка, але дуже швидко поверталася назад. Зараз пара розійшлася надовго. Богдан запевняє, що не бачить свого майбутнього без Ірини. Заради неї він навіть готовий відмовитися від звичного способу життя, знайти роботу і стати вірним чоловіком. Та на що він готовий насправді? Це з’ясує детектор брехні.

У 4 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-11 ви дізнаєтеся:

Невже Богдан за три роки стосунків зрадив Ірині понад 50 разів?

Чи правда, що він бив маму своєї обраниці?

Невже герой програми навмисно вбив людину?

Чи готовий Богдан відмовитися від походів «наліво» заради коханої?

Video: «Детектор брехні»-11 випуск 4: Як в Україні виживають вихідці з Конго? Детектор брехні 11 сезон: в 4 випуск від 22.02.2021 герой програми Богдан Оба спробує довести своїй дівчині, що готовий відмовитися від побачень з іншими жінками заради коханої

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