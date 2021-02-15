15 лютого в ефірі телеканалу СТБ вийшов третій випуск 11-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий Дмитро Карпачов з’ясовував, чи складно працювати професійною коханкою і як це, витрачати щомісяця 75 тисяч євро на одяг і розваги.

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Пройти тест на чесність сьогодні наважилася 36-річна Ольга Пальчевська. За останній рік жінка забула про те, що таке спокій, адже їй погрожують убивством 12-річної доньки. Просити допомоги ні в кого. Родичі та правоохоронні органи вважають, що Ольга все вигадує і пише собі погрози сама. У студії «Детектора брехні» жінка готова довести близьким, що її життя і життя дитини насправді в небезпеці.

Підтримати Ольгу в студію прийшли мама Людмила і друг Ярослав.

Під час випуску Дмитро Карпачов з’ясував, що останні пів року Ользі погрожують незнайомі люди. Жінка налякана, адже її дочка регулярно отримує на телефон недвозначні повідомлення. Та найприкріше для героїні те, що їй не вірять найрідніші люди, зокрема — мама. Родичі вважають, що листи з погрозами вона пише сама собі, щоб помститися колишньому коханцеві.

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Як вдалося з’ясувати ведучому проєкту, у минулому Ольга була «професійною коханкою». Вона зустрічалася з одруженими заможними чоловіками, і часто це були відомі особистості. Героїня випуску зізналася, що ніколи спеціально не шукала собі чоловіків, але була не проти скористатися їхніми фінансами. Так, Ольга розповіла, що одного разу вона отримала в подарунок від малознайомого чоловіка 50 тисяч євро. Проте ця сума — не єдиний подарунок. Шуби, квартири, автомобілі, діаманти, косметика — ось неповний список презентів, які дарували Ользі залицяльники. Героїня випуску згадувала, що могла щомісяця витрачати приблизно 75 тисяч євро на одяг і розваги. Так, за 10 років роботи коханкою вона отримала в подарунок від чоловіків близько двох мільйонів євро!

Однак таке життя тривало недовго. Як розповіла Ольга, в один момент її коханець просто припинив спілкування з нею. Для неї це був справжній удар, але часу, щоб якось переживати через це, у неї просто не було. Причина тому — хвороба її дочки — складне системне захворювання, за якого імунітет атакує власний організм. Щоб вилікувати доньку, Ольга була змушена витратити всі свої заощадження, вона також продала квартири, машину, шуби та інші речі. Нині лікарям вдалося призупинити захворювання. Однак загальний борг жінки зараз становить приблизно 300 тисяч гривень. До того ж їй продовжують надходити погрози, вона практично не спить і дуже боїться за життя доньки.

Ну, і головне запитання — чи правда, що Ользі погрожували смертю її 12-річної дочки, а також пропонували 4 мільйони доларів за брехливі свідчення в суді у справі про її колишнього коханця? Дізнайтеся всі деталі в 3 випуску «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 випуск 3: Невже героїні пропонували 4 мільйони доларів за брехливі свідчення в суді? Детектор брехні 11 сезон 3 випуск: 36-річна Ольга Пальчевська розповіла, чи складно працювати професійної коханкою, як це, витрачати щомісяця 75 тисяч євро на одяг і розваги і за що їй пропонували 4 мільйони доларів

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