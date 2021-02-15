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«Детектор брехні»-11 випуск 3: Сповідь професійної коханки

15.02.2021

15 лютого о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 3 випуск 11 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий Дмитро Карпачов розбиратиметься в історії жінки, яка десять років була коханкою, а тепер залишилася ні з чим. Її життю загрожує небезпека, а сім’я перестала бути тилом. Детальніше читайте в матеріалі.

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У 3 випуску на проєкт звернеться 36-річна Ольга Пальчевська. Жінка понад десять років була коханкою в одружених чоловіків. Весь цей час вони її забезпечували всім необхідним. Зараз же Ользі доводиться заробляти самостійно, і вона тоне в боргах. Їй на телефон почали надходити погрози її життю і життю дочки. Проте її рідні в це не вірять. Ольга пройде перевірку поліграфом, щоб донести їм правду про минуле.

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У 3 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-11 ви дізнаєтеся:

  • Чи складно працювати професійною коханкою?
  • Невже Ольга витрачала на одяг і розваги близько 75 тисяч євро на місяць?
  • За що жінка отримала подарунок від малознайомого чоловіка в 50 тисяч євро?
  • Чи правда, що протягом двох років вона отримала від коханців зо 2 мільйони доларів?
  • Чому Ольга впевнена, що мама любить її тільки тоді, коли вона надсилає їй гроші?
  • Невже жінці запропонували 4 мільйони доларів, щоб вона дала неправдиві свідчення проти свого коханця?
  • Хто і чому погрожує Ользі та її дочці?

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