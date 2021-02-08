8 лютого в ефірі телеканалу СТБ вийшов другий випуск 11-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий Дмитро Карпачов з’ясовував, наскільки міцними та близькими можуть бути стосунки між колишніми чоловіком і дружиною і що робити, якщо в нинішньої дружини не вистачає сили розірвати це зачароване коло?

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Пройти тест на чесність сьогодні наважилася 35-річна Наталія Павлуш. Після розлучення з першим чоловіком Сергієм вона вийшла заміж за Костянтина, але досі підтримує дуже теплі стосунки з колишнім. А це вже не дуже подобається нинішній дружині Сергія. Тому Наталя вирішила сісти в крісло детектора, щоб довести новій коханій колишнього чоловіка, що між ними тільки дружба.

Підтримати Наталю в студію прийшли її колишній чоловік Сергій, його нинішня дружина Корнелія та подруга Ірина.

Під час випуску Дмитро Карпачов з’ясував, що Наталі після розлучення вдалося зберегти прекрасні стосунки з Сергієм. Більш того, Корнелія ― ​​нинішня його дружина ― є хрещеною другої дитини Наталії. Як зізналася жінка, вона пішла на це, щоб бути ближчою до колишньої чоловіка. Корнелія розповіла, що Наталя донині намагається контролювати Сергія. Однак героїня запевняє, що просто переживає за долю близької їй людини, а теплі стосунки з ним після розлучення пов’язані з тими труднощами, яких вони зазнали раніше.

Як розповіла Наталія, в минулому вони з Сергієм пережили справжню трагедію ― смерть першої дитини. Вона зізналася, що вважає себе винною в цьому, адже під час вагітності не надто серйозно ставилася до свого здоров’я. До того ж лікарі випадково занесли інфекцію, яка спричинила серйозні відхилення в розвитку плоду. Внаслідок цього дитина померла через півтори години після пологів. Наталя дуже важко перенесла втрату і шукала розраду в алкоголі. До слова, жінка дуже боїться того, що молодші діти в майбутньому можуть розплачуватися за її гріхи. Як зізналася Наталя, в минулому вона займалася крадіжками («гоп-стоп»). На її думку, смерть старшої дочки ― це розплата за її гріхи.

Також під час випуску Наталя розповіла, що з нинішнім чоловіком у неї складаються не дуже хороші стосунки, адже, перебуваючи поруч із ним, вона часто почувається погано. Причина тому ― байдужість чоловіка, його флегматичність. До того ж жінка боїться, що після її смерті Костянтин не зможе подбати про її дітей.

Та головне запитання ― чи кохає Наталя досі свого першого чоловіка? А також чому вона часто замислюється про самогубство? Дізнайтеся всі деталі в 2 випуску «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 випуск 2: Любовний трикутник, або Що робити, якщо колишня чоловіка не дає спокою Детектор брехні 11 сезон 2 випуск: 35-річна Наталія Павлуш спробує довести нинішній дружині свого колишнього чоловіка, що у неї немає більше почуттів до нього

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