8 лютого о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 2 випуск 11 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий Дмитро Карпачов буде розбиратися, наскільки щирою може бути дружба між колишніми чоловіком і дружиною? І що робити, якщо ці стосунки не влаштовують його нинішню дружину? Детальніше читайте в матеріалі.

У 2 випуску на проєкт звернеться Наталія Павлуш. Вона хоче довести дружині свого колишнього чоловіка, що між ними немає інтимних стосунків. Наталя вже вийшла заміж вдруге, але досі підтримує тісний контакт із колишнім: вони часто телефонують одне одному, а в скрутній ситуації по допомогу жінка звернеться, в першу чергу, саме до нього. Які ж стосунки між ними, з’ясовуватиме Дмитро Карпачов.

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У 2 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-11 ви дізнаєтеся:

Невже Наталя отримує задоволення, принижуючи чоловіків?

Чи правда, що героїня випуску винна в смерті своєї першої дочки?

Невже Наталя зраджувала своєму першому чоловікові?

Чому вона неодноразово намагалася покінчити життя самогубством?

Чи залишилися в Наталії почуття до колишнього чоловіка?

Video: «Детектор брехні»-11: Чим здивує глядачів 2 випуск проєкту? Детектор брехні 11 сезон: у 2 випуску від 08.02.2021 розбиралися, наскільки щирою може бути дружба між колишніми чоловіком та дружиною? І що робити, якщо ці відносини не влаштовують нинішню дружину?

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