«Детектор брехні»-11: Чим зацікавить глядачів 1 випуск проєкту?
1 лютого о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ відбудеться прем’єра 11 сезону психологічного проєкту«Детектор брехні», який тріумфально повернувся минулої осені. Ведучий Дмитро Карпачов знову допомагатиме героям пройти випробування поліграфом і відкрити правду рідним і друзям. Як можна повернути чоловіка, без якого ти не уявляєш свого життя? А також що робити, якщо твоя мати постійно втягує тебе в борги? У цьому сьогодні будуть розбиратися герої програми. Детальніше читайте в матеріалі.
У першій програмі глядачі побачать відразу дві історії. Анна Петренко захоче повернути стосунки з батьком своєї дитини. І проєкт допоможе їй дізнатися про таємне життя колишнього коханого. Після цих одкровень Анна задумається про відновлення взаємин… Друга героїня, Марина Медведська, прийде на проєкт «Детектора брехні» з геть іншою метою: дівчина хоче обірвати спілкування з мамою, щоб більше не виплачувати за неї кредити. Проте за цією причиною вона приховує страшніші таємниці…
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У 1 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-11 ви дізнаєтеся:
- Невже мама Марини Медведської брала величезні кредити для того, щоб відпочити на морі?
- Чи правда, що першим сексульним партнером Марини був коханець її матері?
- Невже Марина була змушена займатися шахрайством, щоб виплатити кредити матері?
- Яку правду приховував коханий Анни Петренко? І чому він залишив студію «Детектора брехні»?
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