1 лютого на телеканалі СТБ відбудеться грандіозна прем’єра 11 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Це унікальне реаліті про людей, які хочуть розповісти правду. За допомогою поліграфа вони спробують довести свою правоту. Детальніше читайте в матеріалі.

Прем’єра нових випусків психологічного проєкту «Детектор брехні» відбудеться вже 1 лютого о 19:00!

В 11 сезоні глядачі почують багато історій про стосунки. Герої проєкту поділяться своїми найпотаємнішими історіями і секретами, зізнаються в гріхах чи виправдають себе і зможуть довести свою невинуватість. Цей сезон про чесність: між чоловіками і дружинами, дітьми і батьками, друзями, сусідами і знайомими. Героям проєкту тривалий час доводилося приховувати від близьких правду, але зараз вони спробують розповісти все, не оминаючи ні найменшої деталі.

«Це проєкт, який навчає жити. І я щиро вдячний учасникам за те, що вони не побоялися прийти в студію і поділилися історіями свого життя. Завдяки їхнім помилкам, про які ми говорили, у когось, хто подивиться цю програму, з’явиться шанс вчинити по-іншому, більш мудро і виважено», — каже ведучий реаліті Дмитро Карпачов.

Нагадаємо, «Детектор брехні» — це українська адаптація британського формату The Moment of Truth. Проєкт з’явився в ефірі СТБ у 2012 році, і до 2016-го вийшло дев’ять сезонів з ведучим Дмитром Карпачовим. У 2016 році виробництво проєкту було припинене телеканалом СТБ, але вже в 2020 році зйомки психологічного реаліті були відновлені.

Video: «Детектор брехні» 11 сезон: стала відома дата старту психологічного проєкту Коли Детектор брехні 11 сезон Україна виходить в ефір телеканалу СТБ у 2021 році? Вже відома дата старту шоу Детектор брехні 11 сезон на СТБ. Холостяк 2021: дата виходу нового сезону

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