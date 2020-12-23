Згідно зі статистикою, кожна людина хоча би раз на день бреше. Психологи стверджують, що брехня завжди проявляється невербально — через мікрорухи тіла, міміку та жести. Але як розпізнати, що вам говорять неправду? Читайте в нашому матеріалі основні ознаки, які видають у співрозмовникові брехуна. А набуті навики можна буде перевірити в психологічному проєкті «Детектор брехні», прем’єра якого відбудеться вже цієї осені

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Як розпізнати брехню за мімікою обличчя та очами

Якщо людина говорить неправду, це завжди проявляється на мікроміміці людини. Мимовільне підняття брів, складки на лобі. Якщо на обличчі помітна якась асиметрія, то це ознака брехні. Коли людина бреше, вона набагато частіше торкається руками свого рота або носа, також співрозмовник може прикривати рот рукою або піджимати губи.

Часте моргання також свідчить про неправду. При цьому повіки співрозмовника довше залишаються заплющеними. У чоловіків часто спостерігається бажання терти очі під час приховування правди. У напрямку погляду легко визначити, чи правду вам кажуть. Так, якщо співрозмовник вигадує інформацію на ходу, він схильний ховати погляд або дивитися в бік. Погляд правші під час брехні часто спрямований вгору вліво, а ось якщо співрозмовник дивиться вгору вправо, швидше за все, він просто згадує щось.

Як розпізнати брехню за мовою тіла

Цю аксіому знає кожен: чоловік, який бреше, пітніє сильніше, ніж той, хто говорить правду. Також варто звернути особливу увагу на кивки головою. Як правило, цей рух відбувається мимоволі. Однак часто, коли співрозмовник вигадує факти, виникає затримка між словами й кивком головою.

Пам’ятаєте приказку «На злодієві і шапка горить»? Так ось, людина, яка бреше, часто метушлива, їй складно всидіти на місці, її пози часто неприродні або змінюються.

Людина, яка говорить правду, нахиляється в бік співрозмовника, брехун — віддаляється. Під час спілкування багато людей несвідомо використовують віддзеркалення — повторюють жести візаві. Неспокійний стан рук (погладжування волосся, поправка краватки, бажання стиснути що-небудь) також видають брехуна.

Часте дихання співрозмовника свідчить про те, що він бреше.

Як визначити за розмовою, що вам брешуть

Зміна швидкості і тембру голосу можуть свідчити про брехню. Таким же свідченням може бути коливання перед відповіддю або раптове заїкання, довгі паузи. Зайва балакучість, метушливість і спроби ухилитися від прямої відповіді на просте запитання також свідчать про брехню. У такому випадку варто звернути увагу на додаткові фактори: міміку обличчя і рухи тіла.

Також важливо пам’ятати, що неправдиві люди часто плутаються у своїх відповідях, обривають фрази на середині, віджартовуються від незручних запитань. До того ж часте вживання одних і тих же «завчених» механічних відповідей, швидше за все, свідчить про неправдивість даних.

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