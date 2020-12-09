Якщо ви давно хотіли навчитися краще читати людей і розуміти їхні емоції, то книги про невербальне спілкування вам у цьому допоможуть. Пропонуємо ознайомитися з шісткою кращих видань, у яких ви знайдете багато цікавого: від мистецтва ведення переговорів до виявлення брехні співрозмовника. Всі деталі читайте матеріалі.

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« Говоріть точно! » , Алан Піз, Барбара Піз

Автори цієї книги — міжнародні експерти з «технологій спілкування». Видання буде корисне тим, хто хоче навчитися виявляти брехню: коли співрозмовник каже прості формальності, а коли — щиру правду. Також книга допоможе навчитися розшифровувати невербальні сигнали. Якщо ви хочете краще розуміти співрозмовника, вміти слухати і вибирати з розмови найцінніше, то це видання просто створене для вас.

« Мова жестів у коханні » , Алан Піз, Барбара Піз

Друга книга іменитих авторів. Видання допоможе всім, хто шукає свою другу половинку. За його допомогою ви навчитеся визначати, які емоції відчуває людина, спілкуючись із вами. Проштудіювавши книгу, ви навчитеся подобатися протилежній статі, знайомитися і підтримувати гарні стосунки.

« Теорія брехні » , Пол Екман

Якщо ви хочете з перших хвилин розмови розпізнавати брехню, то ця книга — саме те! Автор видання дає практичні поради про те, як легко зрозуміти, що вам брешуть. Якщо ви не хочете більше жити в ролі жертви, вам набридло, що об вас витирають ноги і нахабно обманюють, то швидше біжіть до книгарні і шукайте це видання.

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« Переговори. Повний курс » , Гевін Кеннеді

Книга про ведення переговорів у будь-яких ситуаціях. Гевін Кеннеді — переговірник із 25-річним досвідом ― дає поради з мистецтва перемовин. У книзі ви дізнаєтеся про найпоширеніші тактики переговорів, зрозумієте, в чому їх мінуси, і зможете вибрати для себе оптимальний варіант. Книга також навчить вас, як підготуватися до майбутньої зустрічі, як вигідно подати свій погляд на справу, як вести торги і як зробити процес переговорів взаємовигідним для всіх сторін, що беруть участь у ньому.

« Я бачу, про що ви думаєте » , Джо Наварро

Джо Наварро — колишній агент ФБР і експерт у галузі невербального спілкування. У своїй книзі він навчить читача моментально сканувати людину і виявляти брехню та лицемірство. Завдяки цій книзі ви навчитеся розшифровувати ледь помітні сигнали в поведінці співрозмовника, розпізнавати завуальовані емоції і відразу ж помічати найменші каверзи та ознаки брехні.

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« Психологія емоцій » , Пол Екман

Ця захоплива книга навчить вас розпізнавати, контролювати і коригувати свої емоції, а також моментально зчитувати емоції співрозмовника, навіть найнезначніші й ті, які він намагається приховати. Написана просто і захопливо, книга рясніє цікавими фактами, випадками з життя і корисними практичними рекомендаціями.

Більше про те, як розпізнати брехню, ви дізнаєтеся в психологічному проєкті «Детектор брехні».

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