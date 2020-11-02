Сьогодні, 2 листопада, в ефірі телеканалу СТБ вийде 10 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробує з’ясувати, чи можна довести свою чесність, якщо сумнівам піддається будь-яка дія. Дати відповідь на це запитання і знайти істину спробує Аліна Король. Деталі читайте в матеріалі.

У десятому випуску в крісло «Детектора брехні» сяде 24-річна Аліна Король. Дівчина виховує сина від чоловіка, який не тільки відмовляється від шлюбу, але й дошкуляє їй постійними підозрами в невірності. Чотири роки тому коханий Федір буквально унюхав зраду – повернувшись додому, він відчув запах сексу від своєї вагітної дружини. Аліна вже втомилася доводити, що не мала стосунків з іншим чоловіком. Її остання надія – «Детектор брехні». Чи вийде в героїні довести свою правоту і позбутися від постійного пресингу? Дивіться сьогодні!

Більше на тему: «Детектор брехні»-10 випуск 9: Невже проповідник Олексій викидав Біблію в смітник

У 10 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-10 ви дізнаєтеся:

Чому Федір відмовляється одружуватися з матір’ю свого сина?

Чи можна звинувачувати дружину в зраді, посилаючись лише на нюх?

Скільки разів Федір підозрював свою дружину в зраді?

Чому Аліна сумнівається у своєму бажанні бути поруч із Федором?

Video: «Детектор брехні»-10 випуск 10: Чи можна відчути зраду вагітної дружини за запахом? Детектор брехні 10 сезон: в 10 випуску від 02.11.2020 розбиралися, чи можна довести свою чесність, якщо сумнівам піддається будь-яка дія. Дати відповідь на це питання і знайти істину спробує Аліна Король.

Читайте нас також у Viber і Telegram.