Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZGV0ZWN0b3IiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

«Детектор брехні»-10 випуск 9: У проповідники із злочинця

26.10.2020

Сьогодні, 26 жовтня, в ефірі телеканалу СТБ вийде 9 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробує з’ясувати, чи можна розраховувати на нове життя, присвятивши себе Богові. Особливо, якщо в тобі досі живуть привиди минулого. У кріслі проєкту розібратися у своєму житті намагатиметься проповідник Олексій Савченко. Деталі читайте в матеріалі.

детектор

У дев’ятому випуску в крісло «Детектора брехні» сяде 40-річний Олексій Савченко з Києва. Чоловік давно мріє стати пастором і допомагати людям, проповідуючи Слово Боже. Але він вважає, що перед цим йому потрібно скинути з себе тягар минулого. На проєкті його мета — довести знайомим, що тепер він — абсолютно нова людина. Однак кого насправді побачать близькі — пастора чи злочинця?

Більше на тему: «Детектор брехні»-10 випуск 8: Ревнощі, побої та обман — які скелети заховані в шафі у героїв програми?

У 9 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-10 ви дізнаєтеся:

  • Чому проповідник Олексій викидав у смітник Біблію?
  • Чому головний герой вирішив присвятити своє життя Богові?
  • За які злочини він сидів у в’язниці?
  • Чи правда, що Олексій пишається своїм минулим?

Читайте нас також у Viber і Telegram.

 