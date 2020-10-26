Сьогодні, 26 жовтня, в ефірі телеканалу СТБ вийде 9 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробує з’ясувати, чи можна розраховувати на нове життя, присвятивши себе Богові. Особливо, якщо в тобі досі живуть привиди минулого. У кріслі проєкту розібратися у своєму житті намагатиметься проповідник Олексій Савченко. Деталі читайте в матеріалі.

У дев’ятому випуску в крісло «Детектора брехні» сяде 40-річний Олексій Савченко з Києва. Чоловік давно мріє стати пастором і допомагати людям, проповідуючи Слово Боже. Але він вважає, що перед цим йому потрібно скинути з себе тягар минулого. На проєкті його мета — довести знайомим, що тепер він — абсолютно нова людина. Однак кого насправді побачать близькі — пастора чи злочинця?

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У 9 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-10 ви дізнаєтеся:

Чому проповідник Олексій викидав у смітник Біблію?

Чому головний герой вирішив присвятити своє життя Богові?

За які злочини він сидів у в’язниці?

Чи правда, що Олексій пишається своїм минулим?

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