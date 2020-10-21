Усі ми чули про «детектор брехні» або «поліграф» ​​— комплект обладнання для визначення брехні. Сьогодні його використовують практично повсюди: під час співбесіди або при допиті. У зв’язку з цим уже давно існує багато домислів про те, як можна обдурити поліграф. У нашому матеріалі ми розвіємо найпоширеніші міфи і доведемо, що поліграф обдурити практично неможливо. Деталі читайте в матеріалі.

Насамперед варто пам’ятати про те, що поліграф — це не тільки обладнання, а комплекс, що складається з апарата і психолога. І роль кожного дуже важлива.

Що вимірює поліграф

Дихання в ділянці грудей.

Дихання в черевній ділянці (діафрагма)

Електропровідність шкіри.

Кровонаповнення в периферичних судинах.

Серцевий ритм.

Додатково встановлюють датчик артеріального тиску, килимок із датчиками під «п’яту точку» і килимок із датчиками під ноги. Все це потрібно для того, щоб контролювати поведінку організму. Саме завдяки цьому обдурити поліграф практично неможливо. Точність детектора за статистикою становить 93―95 %. Тобто лише 5―7 людей зі ста здатні пройти поліграф так, що результат буде незрозумілим.

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Поширені міфи про поліграф

Міф № 1: Утомлена людина поводиться спокійніше

Кажуть, якщо прийти на перевірку поліграфа втомленим, то почуватимешся спокійніше і, як результат, можна обдурити детектор. Проте насправді у поліграфа дуже висока чутливість, і апарат можна відкалібрувати за низької реакції організму. Навіть якщо людина втомлена, то все одно продовжує давати реакцію, коли доводиться брехати. А це означає, що датчики зможуть розпізнати брехню.

Міф № 2: Алкоголь допоможе збрехати

Людей, які хочуть пройти перевірку поліграфом у стані алкогольного сп’яніння, просто не будуть тестувати. А ось якщо випити п’ять крапель «для хоробрості», то обладнання відкалібрують, і детектор знову ж вирахує, коли ви лукавите.

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Міф № 3: Заспокійливі таблетки сповільнюють реакцію організму.

Ефект такий самий, як і у випадку з алкоголем: щоб реакція організму дуже серйозно знизилася, потрібно добре накачатися таблетками. До того ж, у правилах зазначено: у крісло не сяде людина, яка напередодні випила заспокійливе. Так що, знову ж таки, поліграф у такий спосіб обдурити не можна. Людину просто не допустять до тестування.

Міф № 4: Енергетики впливають на брехню

Існує думка, що вживання кофеїну перед тим, як пройти поліграф, може заплутати датчики. Вважається, що через підвищену збудливість правда буде змішуватися з брехнею. Та, як відомо, проти організму не попреш. Тіло людини все одно буде реагувати в ті моменти, коли ви захочете збрехати. Так що поліграф прочитає всі ваші емоції.

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Кого не допустять до тестування

Поліграф погано реагує, якщо запитання випробовуваному ставлять не тією мовою, якою він найкраще володіє. Річ у тому, що людина починає перекладати його на «рідну» мову, потім генерує відповідь, після чого перекладає її на мову запитання й відповідає «так» або «ні», і саме в цій процедурі втрачається істина. Тому часто поліграфологи відмовляються перевіряти людей, яких не мають змоги протестувати їхньою рідною мовою.

Також поліграфолог ніколи не стане тестувати людину з психічними захворюваннями (шизофреніків та ін.). Тобто тих, хто не відрізняє реальний світ від вигаданого і може навіяти собі все що завгодно.

Більше про те, як розпізнати брехню, ви дізнаєтеся в психологічному проєкті «Детектор брехні».

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